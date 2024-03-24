"Бериша уже работает в общей группе. Он будет готов к следующей игре", - цитирует Газзаева "СЭ".
Полузащитник Бернард Бериша пропустил три первых матча "Ахмата" в весенней части сезона. Футболист не попал в заявку на матчи клуба с "Уралом" (1:0) и "Динамо" (0:2) в РПЛ, а также на игру с "Волгарем" (2:1) в Кубке России.
Всего на счету 32-летнего вингера 21 матч во всех турнирах за "Ахмат" в первой части сезона. Бериша записал на свой счет 1 гол и 3 голевые передачи. В 22-м туре грозненцы встретятся на выезде с "Рубином" 31-го марта.
Спортдир "Ахмата" Газзаев: Бериша будет готов к следующей игре
Спортивный директор грозненского "Ахмата" Руслан Газзаев рассказал о том, как проходит восстановление полузащитника Бернарда Бериши после травмы.
Фото: "СЭ"