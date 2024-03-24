"Безусловно, проведение матча с Парагваем в запланированную дату стало бы огромной ошибкой. Хорошо, что его отменили. По-другому поступить было бы неправильно, так нельзя", - заявила Смородская.
Сборные России и Парагвая должны были провести товарищеский матч 25-го марта на стадионе "Динамо" в Москве. Игра должна была стать второй в календарном году для подопечных Валерия Карпина. Ранее (21-го марта) россияне разгромили сборную Сербии со счетом 4:0.
Матч с Парагваем был отменен из-за теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", жертвами которого, по данным СМИ, стали более ста человек.
Источник: "РБ Спорт"
Смородская: безусловно, проведение матча Россия - Парагвай стало бы огромной ошибкой
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская выразила уверенность в правильности решения об отмене товарищеского матча сборной России против сборной Парагвая.
Фото: ТАСС