- Зимой в команду перешел алжирский полузащитник Сид Ахмеда Айссауи, который так сильно рвался в ЦСКА, что был готов играть за ноль рублей. У меня такая же история? Да, я бы тоже был готов так сделать. Деньги для меня не так важны.
В феврале этого года московский ЦСКА взял в аренду 20-летнего левого защитника Амирхоссейна Риванди. Арендное соглашение игрока с "армейцами" рассчитано до конца текущего сезона и включает в себя право выкупа футболиста. Напомним, ранее Риванди проходил стажировку в молодежной команде "красно-синих" в рамках партнерства с иранской академией KIA. Отметим, что защитник пока не дебютировал за команду Владимира Федотова.
Источник: "Матч ТВ"
Защитник Риванди: был готов играть за ЦСКА бесплатно. Деньги для меня не так важны
Защитник ЦСКА Амирхоссейн Риванди признался, что был готов играть за московскую команду бесплатно.
Фото: ПФК ЦСКА