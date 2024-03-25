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Радимов: поверю в чемпионские амбиции "Динамо", если они обыграют "Ростов"

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Бывший капитан "Зенита" Владислав Радимов поделился мыслями о матче 22-го тура РПЛ между "Динамо" и "Ростовом".
Фото: ФК "Зенит"
- Обе команды хорошо играют в атаку, что не может не радовать болельщиков. "Динамо" сейчас очки нужнее, "Ростов" не дотянется уже до борьбы за первое место. Если команда хочет остаться в гонке за золото, нужно обязательно выигрывать дома у "Ростова". Чемпионские амбиции? Амбиции - это одно, их нужно подкреплять. Если "Динамо" одержит победу, тогда я поверю.

Матч между "Динамо" и "Ростовом" в рамках 22-го тура российской Премьер-лиги состоится в пятницу, 29 марта. Игра пройдет в Москве на стадионе "ВТБ Арена" и начнется в 19:30 по столичному времени.

Подопечные Марцела Лички набрали 38 очков в 20 сыгранных турах и занимают третье место в турнирной таблице. От лидирующего в чемпионате России петербургского "Зенита" москвичей отделяет на данный момент всего два очка. После возобновления чемпионата России "бело-голубые" одержали две победы, переиграв московский "Локомотив" со счетом 2:1 и грозненский "Ахмат" (2:0).

"Ростов" набрал 27 баллов и находится на 10-й строчке.

Источник: "Матч ТВ"

Владислав Радимов Динамо Ростов
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