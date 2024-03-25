- Обе команды хорошо играют в атаку, что не может не радовать болельщиков. "Динамо" сейчас очки нужнее, "Ростов" не дотянется уже до борьбы за первое место. Если команда хочет остаться в гонке за золото, нужно обязательно выигрывать дома у "Ростова". Чемпионские амбиции? Амбиции - это одно, их нужно подкреплять. Если "Динамо" одержит победу, тогда я поверю.
Матч между "Динамо" и "Ростовом" в рамках 22-го тура российской Премьер-лиги состоится в пятницу, 29 марта. Игра пройдет в Москве на стадионе "ВТБ Арена" и начнется в 19:30 по столичному времени.
Подопечные Марцела Лички набрали 38 очков в 20 сыгранных турах и занимают третье место в турнирной таблице. От лидирующего в чемпионате России петербургского "Зенита" москвичей отделяет на данный момент всего два очка. После возобновления чемпионата России "бело-голубые" одержали две победы, переиграв московский "Локомотив" со счетом 2:1 и грозненский "Ахмат" (2:0).
"Ростов" набрал 27 баллов и находится на 10-й строчке.
Источник: "Матч ТВ"
Радимов: поверю в чемпионские амбиции "Динамо", если они обыграют "Ростов"
Бывший капитан "Зенита" Владислав Радимов поделился мыслями о матче 22-го тура РПЛ между "Динамо" и "Ростовом".
Фото: ФК "Зенит"