"Если Абаскаля уволят сейчас, то для меня это станет удивлением. Как я уже говорил много раз, логики никакой нет. Сначала продлевают, потом кричат, что всё супер, потом проигрывают один матч и собираются увольнять. Про Абаскаля я всё сказал полтора года назад. Своё мнение я не менял и не буду менять. Абаскаль ничего не потеряет - он уже выиграл. В России его знают все. Правда, в Испании никто его не знает", - заявил Мостовой.
Испанский тренер Гильермо Абаскаль возглавляет московский "Спартак" с лета 2022-го года. Действующий контракт 34-летнего специалиста с московским клубом рассчитан до лета 2025-го года. В нынешнем сезоне "красно-белые" занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 31 очко после 20-ти сыгранных матчей, а отставание от первого места - 9 очков.
В первых двух турах с момента возобновления РПЛ после зимней паузы подопечные Гильермо Абаскаля сыграли вничью на выезде с "Зенитом" (0:0) и уступили в Москве воронежскому "Факелу" (0:2). В рамках 22-го тура "красно-белые" на своем поле примут "Урал" 30-го марта.
Источник: "Чемпионат"
Мостовой: никакой логики в увольнении Абаскаля из "Спартака" сейчас нет
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал слухи о возможном увольнении главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля.
Фото: "СЭ"