"Что касается "Краснодара", то раз они потеряли очки на старте, значит, где-то доберут. В любом случае после последнего тура чемпионата станет понятно, кто на сколько наработал. Я верю, что "Краснодар" ещё в чемпионской гонке и навяжет борьбу "Зениту", - заявил Газизов.
В первых двух турах весенней части чемпионата России "Краснодар" набрал одно очко. Матч 19-го тура РПЛ против "Рубина" завершился со счетом (1:1). В игре с "Ростовом" "быки" уступили, играя в меньшинстве (1:2). Такой результат "горожан" позволил санкт-петербургскому "Зениту" обойти "Краснодар" и возглавить турнирную таблицу за 10 туров до конца чемпионата.
В паузу на матчи сборных в "Краснодаре" произошла смена тренера. Место сербского специалиста Владимира Ивича занял работавший ранее в клубе Мурад Мусаев. 31-го марта в рамках 22-го тура "Краснодар" сыграет против московского "Локомотива". В активе "быков" 39 очков после 20-ти матчей, у "Зенита" - на 1 очко больше.
Источник: "Чемпионат"
Газизов: "Краснодар" еще навяжет борьбу "Зениту" в чемпионской гонке
Спортдир махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов не стал исключать "Краснодар" из борьбы за 1-ю строчку в РПЛ.
Фото: fcufa.pro