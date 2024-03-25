"Георгий – большой профессионал. Капитан. Подсказывает на тренировках, в играх, держит всех в тонусе. В футбольном плане мы всё-таки играем на разных позициях, для которых нужны разные навыки. А так Георгий очень добродушный, открытый и позитивный. Благодаря ему на тренировках, в раздевалке всегда хорошая атмосфера. Эти качества и хотел бы перенять", - поделился Зорин.
В текущем сезоне центральный защитник Георгий Джикия 10 раз появлялся на поле в футболке "Спартака" (7 раз - в РПЛ, 3 раза - в Кубке). Сокращение игровых минут капитана команды в новом сезоне связывают с приходом в летнее трансферное окно сербского защитника Срджана Бабича из "Альмерии".
Контракт Джикии со "Спартаком" подходит к концу летом 2024-го года. Сам игрок заявлял, что не будет вести переговоры ни с одним клубом, пока является игроком "Спартака". Правила, однако, позволяют футболистам вести переговоры с любыми клубами за полгода до истечения действующего контракта. Зимой интерес к Джикии приписывали "Ростову", "Локомотиву" и "Краснодару".
Источник: "Чемпионат"
Хавбек "Спартака" Зорин: Джикия - большой профессионал, капитан, держит всех в тонусе
Полузащитник "Спартака" Даниил Зорин оценил влияние капитана команды Георгия Джикии на партнеров во время тренировочного процесса.
Фото: "Чемпионат"