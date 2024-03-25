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Непомнящий: в матче с Сербией выделялись все наши легионеры

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Экс-тренер сборной России Валерий Непомнящий оценил уровень игры легионеров сборной России против Сербии.
Фото: официальный сайт РФС
"Кто больше всех выделялся в матче с Сербией? Наверное, все наши легионеры. Особенно Головин - он делал очень много работы на протяжении всего отведенного ему времени, уровень Александра был виден невооруженным глазом. Ну и к остальным нашим ребятам, выступающим за рубежом, вопросов не было. Конечно, они были лучшими в нашей сборной в этой игре", - сказал Непомнящий.

Сборная России встречалась со сборной Сербии в товарищеском матче и одержала уверенную победу со счетом 4:0. Игра проходила в Москве на стадионе "Динамо". Среди прочих, участие в матче приняли полузащитник "Монако" Александр Головин, плеймейкер "Аталанты" Алексей Миранчук и вингер "Реала Сосьедад" Арсен Захарян.

Миранчук записал на свой счет один из четырех забитых мячей. Также отличился его брат Антон Миранчук, выступающий в составе московского "Локомотива". Два других гола были забиты защитником "Ростова" Максимом Осипенко и нападающим "Зенита" Иваном Сергеевым.

Сегодня должен был состояться второй товарищеский матч российской сборной - против Парагвая, однако, игра была отменена из-за теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" 22-го марта.

Источник: "РБ Спорт"

Валерий Непомнящий Сборная России Сборная Сербии Александр Головин Алексей Миранчук
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