"На футболе всегда была очень сильная безопасность. Очень сложно пройти — много кордонов. Если это еще усилить, то можно проводить игры со зрителями. Для этого нужно, чтобы каждый выполнял свою работу. Особых рисков в ближайшем туре я не вижу", - заявила Смородская.
В прошлые выходные был отменен весь 24-й тур Первой лиги, а также товарищеский матч между сборными России и Парагвая, который должен был состояться сегодня на стадионе "Динамо". Причиной отмены матчей и всех массовых мероприятий в столице послужил теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" 22-го марта.
Матчи 22-го тура чемпионата России переносить не планируется. Игры пройдут 29-31-го марта и будут начинаться с минуты молчания в память о жертвах трагедии, число которых, по оценке СМИ, превысило 130 человек.
Источник: "СЭ"
Смородская: матчи 22 тура РПЛ можно проводить со зрителями. Для этого нужно, чтобы каждый выполнял свою работу
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о перспективе проведения 22-го тура РПЛ без зрителей.
Фото: "СЭ"