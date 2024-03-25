- Мне кажется, пара-тройка команд из Беларуси могли бы неплохо выступать в РПЛ. Понятно, что они не были бы в топ-8, но и не вылетали бы с нулём очков. С нашей Первой лигой сравнивать сложно, потому что я там не играл. Некоторые команды из Беларуси участвовали в еврокубках - вот они и могли бы выступать на уровне РПЛ. Уровень неслабый. Минское "Динамо", скорее всего, боролось бы за место во второй восьмёрке. Но точно не вылетели бы с треском, - передаёт слова Зорина "Чемпионат".
20-летний атакующий полузащитник московского "Спартака" Даниил Зорин в период с августа по декабрь 2023 года выступал на правах аренды за минское "Динамо". В составе белорусского клуба футболист провёл 11 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и выполнил 2 результативные передачи.
В сезоне-2023 минское "Динамо" стало чемпионом Белоруссии, набрав 69 очков в 28 матчах. Медали чемпионата завоевали гродненский "Неман" (62 очка) и "Торпедо-БелАЗ" из Жодино (49 очков). В топ-5 с 47 очками попали также "Ислочь" из Минского района и борисовский БАТЭ.
Зорин: белорусские клубы в РПЛ не были бы в топ-8, но и не вылетали бы с нулём очков
Полузащитник "Спартака" Даниил Зорин, выступавший в аренде в минском "Динамо", оценил уровень команд из Белоруссии.
Фото: ФК "Динамо" Минск