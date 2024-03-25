- Сам факт наблюдения за другими тренерами - это хорошо. Неважно, придёт на место Абаскаля Черчесов, Карпин или кто другой. Главное, чтобы они подготовились к работе с командой, - цитирует Игнатьева "Чемпионат".
Ранее появлялась информация, что руководство московского "Спартака" изучает различные варианты с назначением на пост главного тренера команды, который сейчас занимает 34-летний испанец Гильермо Абаскаль, другого специалиста.
В текущей турнирной таблице Российской премьер-лиги красно-белые идут на шестом месте, набрав 31 очко в 20 матчах. В Кубке России "Спартак" вышел в полуфинал верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ), победив в ответном матче "Оренбург" (3:1) после выездного поражения (0:1), на стадии 1/2 финала Пути РПЛ москвичи сыграют с петербургским "Зенитом".
Борис Игнатьев: неважно, придёт в "Спартак" Черчесов, Карпин или кто другой. Главное, чтобы они подготовились
Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил подготовку руководства московского "Спартака" к возможной смене главного тренера Гильермо Абаскаля.
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