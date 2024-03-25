"Взаимодействует ли "Сочи" с властями, чтобы добиться присутствия зрителей на игре? Да. Должно быть все хорошо", - приводит слова Ротенберга "СЭ".
Ранее сообщалось, что матч 22-го тура чемпионата России между "Сочи" и ЦСКА может пройти при пустых трибунах из соображений безопасности. Напомним, в Москве и некоторых других регионах России действует запрет на проведение массовых мероприятий после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл", жертвами которого, по информации СМИ, стали 133 человека.
Матч между "Сочи" и ЦСКА пройдет в субботу 30-го марта в Сочи.
Борис Ротенберг - о матче "Сочи" - ЦСКА: пытаемся добиться присутствия зрителей. Должно быть все хорошо
Президент "Сочи" Борис Ротенберг рассказал, будут ли допущены болельщики на матч 22-го тура между "Сочи" и ЦСКА.
Фото: официальный сайт "Сочи"