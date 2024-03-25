- Из игроков больше всего скучал по Костику Тюкавину. Жили вместе на сборах. Компьютерные игры? Костя - женатый человек, какие ему компьютерные игры. Это я сижу дома, играю. Никто из российских игроков ко мне не обращался за советом после перехода в "Реал Сосьедад". Просто ребята из "Динамо" писали, интересовались, как там и что, - передаёт слова Захаряна ТАСС.
20-летний атакующий полузащитник сборной России Арсен Захарян является воспитанником клубной академии московского "Динамо", как и 21-летний нападающий национальной команды и бело-голубых Константин Тюкавин, с которым Захарян в течение нескольких лет играл в одном юношеском, молодёжном и взрослом составах.
В августе 2023 года Арсен перешёл из "Динамо" в "Реал Сосьедад" из испанского "Сан-Себастьяна", сумма трансферной компенсации составила 13 миллионов евро. В 31 матче за новый клуб футболист отметился 1 голом и 1 результативным пасом.
Захарян: из игроков сборной России больше всего скучал по Костику Тюкавину
Полузащитник испанского "Реала Сосьедад" и экс-хавбек московского "Динамо" Арсен Захарян рассказал, по кому из футболистов сборной России скучал сильнее всего.
Фото: ФК "Динамо"