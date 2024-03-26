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Тренер "Зенита": трагедия в "Крокус Сити Холле" очень расстроила не только бразильцев

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Тренер "Зенита" Вильям де Оливейра ответил на вопрос о том, как бразильские футболисты сине-бело-голубых отреагировали на теракт в подмосковном Красногорске.
Фото: ФК "Зенит"
- К сожалению, произошедшая в "Крокус Сити Холле" трагедия очень расстроила не только бразильцев, но и всех игроков и тренеров "Зенита". Прямо сейчас, я думаю, важнее попытаться как-то помочь. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших. Сейчас мы как раз обсуждаем, как нам лучше помочь. Думаю, что в конце недели будут новости об этом, - передаёт слова де Оливейры "Чемпионат".

22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл", расположенном в примыкающем к МКАД подмосковном Красногорске, произошёл теракт, в результате которого погибло не менее 137 и пострадало более 180 человек. Группа из четырёх вооружённых лиц ворвалась в помещение и открыла огонь из автоматического оружия по посетителям концертного зала и торгового центра, после чего подожгла здание.

В связи с трагическими событиями был отменён запланированный на 25 марта товарищеский матч Россия - Парагвай и перенесены все матчи Первой и Второй лиг, намеченные на 23-24 марта. Все матчи 22 тура РПЛ начнутся с минуты молчания.

Зенит Оливейра
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