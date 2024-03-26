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Червиченко: думаю, чемпионскую интригу теперь можно хоронить. Мусаев – не чемпионский тренер

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Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: "СЭ"
"Думаю, чемпионскую интригу теперь можно хоронить. Не думаю, что кто-то может помочь "Краснодару". Мусаев – не чемпионский тренер. Сейчас у всех конкурентов "Краснодара" появилась отличная возможность опередить их. Теперь "Динамо" займёт минимум второе место. И даже не факт, что бело-голубые не укусят "Зенит", - цитирует Червиченко "Евро-Футбол".

Напомним, что "Краснодар" уходил на зимнюю паузу, занимая первое место в турнирной таблице российского чемпионата и опережая "Зенит" на два очка. После поражения от "Химок" в плей-офф Пути регионов Кубка России главный тренер "быков" Владимир Ивич был отправлен в отставку. Мурад Мусаев, ранее работавший в клубе, был назначен новым главным тренером команды. После 20-ти сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице РПЛ и опережает южан на одно очко, тройку лидеров замыкает московское "Динамо" с отставанием от "сине-бело-голубых" на два очка.

Андрей Червиченко Мурад Мусаев Краснодар Зенит Динамо Спартак
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