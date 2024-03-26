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Смородская: Пиняеву пока что рано ехать в Европу

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Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о нападающем "железнодорожников" Сергее Пиняеве.
Фото: ФК "Локомотив"
"Я думаю, что говорить о Пиняеве в превосходной степени рано. Еще надо развиваться. Что касается возможности играть заграницей — рано ему еще", - цитирует Смородскую "СЭ".

В текущем сезоне Сергея Пиняев принял участие в 28-ми матчах московского "Локомотива" и отметился двумя забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 19-летнего игрока в восемь миллионов евро. После 20-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на восемь очков.

Ольга Смородская Локомотив Сергей Пиняев
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