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Защитник "Зенита" Нино считает, что петербургский клуб смог бы дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов

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Центральный защитник "Зенита" Нино считает, что российский клуб смог бы пройти в четвертьфинал ЛЧ.
Фото: ФК "Зенит"
"Для меня играть в Лиге чемпионов — мечта. Думаю, "Зенит" мог бы дойти до 1/4 финала турнира", - цитирует Нино "Матч ТВ".

Нино перешел в "Зенит" из бразильского "Флуминенсе" в зимнее трансферное окно за пять миллионов евро. После 20-ти сыгранных туров петербургский клуб лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает "Краснодар" на одно очко. Тройку лидеров замыкает московское "Динамо" с отставанием от команды Сергея Семака в два очка.

Зенит Нино Лига чемпионов
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