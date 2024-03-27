"Для меня играть в Лиге чемпионов — мечта. Думаю, "Зенит" мог бы дойти до 1/4 финала турнира", - цитирует Нино "Матч ТВ".
Нино перешел в "Зенит" из бразильского "Флуминенсе" в зимнее трансферное окно за пять миллионов евро. После 20-ти сыгранных туров петербургский клуб лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает "Краснодар" на одно очко. Тройку лидеров замыкает московское "Динамо" с отставанием от команды Сергея Семака в два очка.
Защитник "Зенита" Нино считает, что петербургский клуб смог бы дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов
Центральный защитник "Зенита" Нино считает, что российский клуб смог бы пройти в четвертьфинал ЛЧ.
Фото: ФК "Зенит"