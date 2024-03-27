"В этом году все будет по-прежнему — "Зенит" станет чемпионом. И в следующем году ничего не изменится. И потом тоже в течение многих лет. Все очень просто: если "Лукойл" будет инвестировать в "Спартак" столько же, сколько "Газпром" в "Зенит", что-то может измениться. Но если никто не будет вливать такие же деньги в другой клуб, на многие годы вперед изменений ждать не стоит", - цитирует Петровича "РБ Спорт".
Петербургский "Зенит" становится чемпионом РПЛ на протяжении последних пяти лет. После 20-ти сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает "Краснодар" на одно очко. Тройку лидеров замыкает московское "Динамо" с отставанием от "сине-бело-голубых" на два очка. Московский "Спартак" располагается на шестой строчке и имеет в своем активе 31 очко. В зимнее трансферное окно петербургский клуб потратил на трансферы 29,850 миллионов евро.
Желько Петрович: "Зенит" будет чемпионом много лет подряд, если никто не будет вливать такие же деньги в другой клуб
Экс-тренер "Анжи" Желько Петрович высказался о чемпионской интриге в РПЛ.
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