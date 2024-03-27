"У нас с коллегами есть лицензионное соглашение, мы получаем роялти. Это понятный рыночный процент", - сказал Фимушкин в интервью "РБ Спорт".
Напомним, РФС заключил контракт с новым экипировщиком для национальной сборной России. Им стала компания Jogel. Первый матч в новых игровых футболках сборная России провела 21-го марта против Сербии. Россияне одержали крупную победу (4:0). Резервный комплект формы сборная должна была использовать в матче с Парагваем, но запланированная на 25-е марта игра была отменена из-за теракта в Красногорске.
РФС будет получать деньги от продажи новой формы сборной России
Илья Фимушкин, занимающий в РФС пост руководителя службы по маркетингу и коммерции, рассказал о финансовой составляющей договора о новой экипировке сборной России.
Фото: официальный сайт РФС