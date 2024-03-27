"Мне кажется, "Краснодар" вылетит из тройки, вместо них будет кто?то другой. Вся эта ситуация с Владимиром Ивичем… Просто не верю. Третью команду предсказать сложно, но петербуржцы и "Динамо" точно будут в тройке призёров", - цитирует Божовича "Матч ТВ".
После 20-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает "Краснодар" на два очка. Тройку лидеров замыкает московское "Динамо" с отставанием от команды Сергея Семака в два очка. Напомним, что "сине-бело-голубые" становятся чемпионами РПЛ пять сезонов кряду. "Быки" выходили после зимней паузы, занимая первую строчку в таблице, однако южане не выиграли ни одной встречи после возобновления чемпионата. Главный тренер команды Владимир Ивич был отправлен в отставку, на его место назначили Мурада Мусаева, который работал в клубе с 2018 по 2021 год.
Божович: мне кажется, что "Краснодар" вылетит из тройки лидеров РПЛ
Известный тренер Миодраг Божович прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ.
Фото: Global Look Press