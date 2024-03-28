"Уже поздно, надо было это делать давно. По неизвестным причинам "Спартак" - это единственный клуб РПЛ, в котором я не знаю руководителей. Ни в лицо, ни лично. Конечно, с продлением контракта с Абаскалем они явно поторопились. Может быть, прописана такая неустойка, что клубу просто невыгодно разрывать контракт", - цитирует Черданцева "Матч ТВ".
После 20-ти сыгранных туров московский "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на девять очков. Московский клуб обыграл "Оренбург" в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России (3:2 - общ.) и сыграет с командой Сергея Семака в полуфинале турнира. После поражения от воронежского "Факела" в 20-м туре РПЛ, в СМИ появилась информация о том, что Гильермо Абаскаль может быть отправлен в отставку. Сообщалось, что руководство "Спартака" может назначить вместо испанского специалиста Станислава Черчесова или иностранца.
Черданцев: уже поздно увольнять Абаскаля, надо было это делать давно
Фото: ФК "Спартак"