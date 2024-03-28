По информации источника, защитник московского "Локомотива" Марио Митай неинтересен итальянскому "Ювентусу". Европейский клуб действительно ищет левого защитника, но албанец не входит в список интересов клуба.
Митай перешел в московский "Локомотив" из греческого "АЕКа" летом 2022 года за три миллиона евро. В текущем сезоне левый защитник провел за российский клуб 19 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока сборной Албании в 1,5 миллионов евро. После 20-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 32 очка.
Источник: "СЭ"
"СЭ": защитник "Локомотива" Митай неинтересен "Ювентусу"
Защитник московского "Локомотива" Марио Митай не входит в сферу интересов итальянского "Ювентуса".
Фото: ФК "Локомотив"