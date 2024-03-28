"Конечно, фаворитом является "Спартак". Москвичи не очень хорошо играли с "Уралом" в последних матчах, но и "Урал" уже сколько не может выиграть, они уже находятся в опасной зоне. "Спартак" будет играть дома после большого перерыва. Конечно, они фавориты", - цитирует Мостового "Газета. Ру".
"Урал" сыграет со "Спартаком" в 22-м туре РПЛ на "Лукойл Арене" 30-го марта в 19:00 по московскому времени. После 20-ти сыгранных туров "красно-белые" занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 31 очко. Подопечные Виктора Гончаренко располагаются на 13-й строчке с 19-ю очками. Екатеринбургский клуб сыграет с московским "Локомотивом" в 1/4 финала Пути регионов Кубка России. "Красно-белые" сыграют с петербургским "Зенитом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.
Мостовой: конечно, фаворитом в матче с "Уралом" является "Спартак"
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 22-го тура между "Спартаком" и "Уралом".
Фото: GETTY IMAGES