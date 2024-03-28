– “Зенит” не будет рассматривать кандидатуру Дениса Черышева в качестве усиления, – приводит слова Медведева “РБ Спорт”.
Ранее стало известно о том, что предстоящим летом Денис Черышев покинет “Венецию” и выйдет на рынок свободных агентов. Об этом сообщил спортивный директор итальянской команды Давиде Брендолин.
Напомним, в нынешнем сезоне Денис Черышев принял участие в девяти матчах своей команды, но не отметился результативными действиями.
Медведев: “Зенит” не будет рассматривать кандидатуру Дениса Черышева
Председатель совета директоров “Зенита” Александр Медведев ответил на вопрос о возможном подписании полузащитника сборной России Дениса Черышева.
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