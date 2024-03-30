"Мы прежде всего помогаем не "Зениту", а себе. Мы находимся достаточно низко. Надо ситуацию поправлять. Ну, и "Зениту" помогаем (смеётся). Но больше "Краснодару", потому что они наши соседи и друзья. Считаю, что мы должны помочь им. И себе прежде всего", - цитирует Щетинина "Чемпионат".
Вчера, 29-го марта "Ростов" на выезде одержал победу над московским "Динамо" в матче 22-го тура РПЛ со счетом 4:1. Забитыми мячами отметились: Щетинин, Глебов, Мохеби (дубль) и Бителло. После 21-го сыгранного матча команда Валерия Карпина поднялась на седьмую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 30 очков. Подопечные Марцела Лички располагаются на третьей строчке с 38-ю очками. Ранее южане обыграли "Краснодар" (2:1) и позволили петербургскому "Зениту" возглавить турнирную таблицу.
Щетинин - о победе над "Динамо": помогаем "Краснодару", потому что они наши соседи и друзья
Полузащитник "Ростова" Кирилл Щетинин прокомментировал победу над "Динамо" в 22-м туре РПЛ (4:1).
Фото: ФК "Ростов"