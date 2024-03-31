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Мележиков — о безголевой серии “Спартака”: Промеса не хватает, но причина не только в его отсутствии

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Бывший генеральный директор “Спартака” Евгений Мележиков считает, что отсутствие нападающего Квинси Промеса влияет на результативность красно-белых.
Фото: "Матч ТВ"
– Квинси не хватает, но причина (безголевой серии), очевидно, не только в его отсутствии. При этом, нет недостатка в нападающих и активных атакующих полузащитниках.

Отметим, что нападающий московского “Спартака” Квинси Промес, имеющий проблемы с законом, по-прежнему не может выехать из ОАЭ, где его задержала местная полиция. Во второй половине сезона голландский игрок не принимал участия в матчах красно-белых.

Напомним, “Спартак” не может забить на протяжении трех подряд матчей в чемпионате России по футболу.

Источник: “СЭ”

Евгений Мележиков Спартак Квинси Промес
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