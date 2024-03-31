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Никита Чернов: "Спартаку" не хватает футбольных качеств Промеса, глупо это отрицать

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Защитник "Спартака" Никита Чернов прокомментировал игру красно-белых в атаке в отсутствие голландского вингера Квинси Промеса.
Фото: "Спорт-Экспресс"
- Квинси, можно сказать, наш ключевой игрок, все знают его сильные качества. Конечно, нам не хватает его футбольных качеств. Глупо это отрицать. Без Промеса наша атака не так сильна? Не знаю. Все ребята стараются: и Соболев, и Игнатов, и Угальде. Они бегают, прессингуют. Но не хватает последнего завершающего удара. А так - все видят, что работают они хорошо, - передаёт слова Чернова "Евро-Футбол.Ру".

32-летний голландский вингер московского "Спартака" Квинси Промес не смог вылететь с командой в Россию после межсезонных сборов в ОАЭ и был помещён под арест властями этой страны из-за оставления места ДТП. Игроку грозит экстрадиция в Нидерланды, где он был приговорён к 7,5 лет лишения свободы по обвинению в участии в организации контрабанды запрещённых веществ и в нападении на своего кузена с применением холодного оружия.

В трёх матчах РПЛ без Промеса в марте 2024 года красно-белые не смогли не забить ни одного гола. При этом в матче Кубка России с "Оренбургом" "Спартак" забил трижды (3:1).

Спартак Квинси Промес Никита Чернов
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