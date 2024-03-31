- Тренерский штаб "Ростова" очень хорошо работает с молодыми футболистами. В последние два года мы начали очень активно получать звоночки от нашей академии. Много молодых ребят, которые дебютировали за основную команду, достаточно неплохо себя проявляют на тренировках, осталось только заиграть, - передаёт слова Песьякова "Чемпионат".
Средний возраст текущей заявки "Ростова" на сезон составляет 24,3 года. Игровое время в составе жёлто-синих регулярно получают 20-летний центральный защитник Виктор Мелёхин, 20-летний правый защитник Андрей Лангович, 23-летний правый защитник Илья Вахания, 20-летний правый вингер Иван Комаров, 22-летний полузащитник Кирилл Щетинин.
В трёх матчах Российской премьер-лиги в марте 2024 года Кирилл Щетинин набрал 3 результативных балла, отметившись голом в ворота московского "Динамо" (4:1) и результативными передачами в матчах с "Крыльями Советов" (2:0) и "Краснодаром" (2:1).
Песьяков: штаб "Ростова" очень хорошо работает с молодыми футболистами, ребятам осталось только заиграть
Голкипер "Ростова" Сергей Песьяков высказался о прогрессе молодых футболистов жёлто-синих.
Фото: ФК "Ростов"