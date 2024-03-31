"Ехали за победой. Не реализовали свои моменты. В большей части играли где-то в обороне, поэтому нужно продолжать играть и бороться. Намного интереснее становится", - цитирует Сперцяна "СЭ".
Сегодня, 31-го марта "Краснодар" сыграл вничью с московским "Локомотивом" в матче 22-го тура РПЛ (1:1). На десятой минуте встречи нападающий хозяев Тимур Сулейманов забил мяч в свои ворота, а за девять минут до конца матча Максим Глушенков сравнял счет на табло. После 21-го сыгранного тура "быки" занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 40 очков. Команда Михаила Галактионова располагается на пятом месте с 33-мя очками.
Сперцян: ехали за победой, не реализовали свои моменты
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян высказался о ничьей с "Локомотивом" (1:1).
Фото: ФК "Краснодар"