"Спартаку" тяжело без Промеса. Квинси был лидером команды. Надеюсь, в клубе найдут решение в этой ситуации", - цитирует Карреру "Чемпионат".
Напомним, форвард Квинси Промес был задержан полицией в аэропорту Дубая и до сих пор находится в ОАЭ. Футболист был задержан по причине ДТП, в которое он попал и скрылся с места инцидента.
После рестарта российской Премьер-лиги московский "Спартак" ни одержал ни одной победы. "Красно-белые" сыграли в гостях вничью с "Зенитом" (0:0) и дома с "Уралом" (0:0), а также уступили на своем поле воронежскому "Факелу" (0:2). На счету Промеса в нынешнем сезоне 8+8 по системе гол плюс пас в 21 игре за российский клуб.
Каррера: "Спартаку" тяжело без Промеса, он был лидером команды
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера считает, что команде тяжело без нападающего Квинси Промеса.
Фото: Чемпионат.com