"Спартак" есть "Спартак". Не зря это народная команда, у них всегда хороший уровень. Мы должны были оказать достойный уровень сопротивления. Рад, что мы набрали очки. "Урал" тянул время? Мы сыграли правильно по тактике, набрали одно очко. Пусть в этом плане разбираются болельщики. "Урал" не убивал игру. У нас были хорошие контратаки, была тактика, мы её придерживались и заработали очко. Какие проблемы?", - цитирует Эмерсона "Матч ТВ".
Московский "Спартак" сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом" в матче 22-го тура РПЛ (0:0). "Красно-белые" не одержали ни одной победы в чемпионате после зимней паузы, команда Гильермо Абаскаля занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 32 очка. Команда испанского специалиста сыграет с петербургским "Зенитом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.
Екатеринбургский "Урал" на данный момент занимает 13-е место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 20 очков. Команда Виктора Гончаренко сыграет с московским "Локомотивом" в 1/4 финал Пути регионов Кубка России.
Защитник "Урала" Эмерсон: "Спартак" есть "Спартак", не зря это народная команда, у них всегда хороший уровень
Защитник "Урала" Эмерсон высказался о матче 22-го тура РПЛ со "Спартаком" (0:0).
Фото: ФК "Урал"