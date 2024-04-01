Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кубань
17:00
Динамо МхНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вильярреал
22:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Болонья
1 - 0 1 0
Салернитана1 тайм
Кальяри
16:00
ВеронаНе начат
Сассуоло
16:00
УдинезеНе начат
Лечче
19:00
РомаНе начат
Интер
21:45
ЭмполиНе начат

Защитник "Урала" Эмерсон: "Спартак" есть "Спартак", не зря это народная команда, у них всегда хороший уровень

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Урала" Эмерсон высказался о матче 22-го тура РПЛ со "Спартаком" (0:0).
Фото: ФК "Урал"
"Спартак" есть "Спартак". Не зря это народная команда, у них всегда хороший уровень. Мы должны были оказать достойный уровень сопротивления. Рад, что мы набрали очки. "Урал" тянул время? Мы сыграли правильно по тактике, набрали одно очко. Пусть в этом плане разбираются болельщики. "Урал" не убивал игру. У нас были хорошие контратаки, была тактика, мы её придерживались и заработали очко. Какие проблемы?", - цитирует Эмерсона "Матч ТВ".

Московский "Спартак" сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом" в матче 22-го тура РПЛ (0:0). "Красно-белые" не одержали ни одной победы в чемпионате после зимней паузы, команда Гильермо Абаскаля занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 32 очка. Команда испанского специалиста сыграет с петербургским "Зенитом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

Екатеринбургский "Урал" на данный момент занимает 13-е место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 20 очков. Команда Виктора Гончаренко сыграет с московским "Локомотивом" в 1/4 финал Пути регионов Кубка России.

Урал Спартак Эмерсон
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится