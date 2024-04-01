"Кто больше всех матерится в "Ростове"? Глебов. Он научил меня всем плохим словам. Теперь я знаю все матерные слова на вашем языке. Даня - мой учитель по русскому мату", - цитирует Мохеби Sport24.
Мохеби перешел в "Ростов" из португальского "Санта-Клара" летом 2023 года за 600 тысяч евро. В текущем сезоне нападающий провел за южан 26 матчей и отметился шестью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего иранца в 2,5 миллионов евро. После 21-го сыгранного тура команда Валерия Карпина занимает девятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 30 очков.
Нападающий "Ростова" Мохеби: Глебов научил меня всем плохим словам на русском языке
Нападающий "Ростова" Мохаммад Мохеби признался, что Данил Глебов научил его плохим словам на русском языке.
Фото: ФК "Ростов"