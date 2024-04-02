- В хоккее говорят, что вратарь - это полкоманды. Вот Промес - полкоманды для "Спартака". Не знаю, что там сейчас происходит, не могу сказать, будет он дальше играть или нет. Учитывая, что ему уже не выплачивают зарплату, здесь, как мне кажется, вопрос уже закрывается потихоньку. Это печально. Таких футболистов, как Промес, можно по пальцам пересчитать. Не знаю, что у него произошло в голове, но, к сожалению, такая ситуация, что мы, скорее всего, потеряли его для "Спартака". Второго такого нет, - передаёт слова Титова РИА Новости.
32-летний голландский вингер Квинси Промес не смог вернуться вместе с остальными футболистами "Спартака" в Российскую Федерацию из Объединённых Арабских Эмиратов после прохождения зимних межсезонных сборов. В аэропорту Дубая Промес был задержан из-за совершённого им ранее в ОАЭ оставления места ДТП. В настоящее время футболист находится под арестом, при этом ему грозит экстрадиция в Нидерланды по запросу прокуратуры этой страны.
Ранее Промес был приговорён судом Нидерландов к семи с половиной годам тюремного заключения по обвинению в участии в организации контрабанды крупной партии запрещённых веществ и в нападении на своего кузена с применением холодного оружия.
Титов: скорее всего, мы потеряли Промеса для "Спартака". Второго такого нет, это полкоманды
Экс-полузащитник "Спартака" Егор Титов оценил значение голландского вингера Квинси Промеса для красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"