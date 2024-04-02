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"СЭ": Магомед Адиев должен в ближайшее время возглавить "Ахмат"

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Российский тренер Магомед Адиев близок к тому, чтобы возглавить футбольный клуб "Ахмат".
Фото Global Look Press
Возглавлявший в отборе на Евро-2024 сборную Казахстана специалист Магомед Адиев может стать новым главным тренером "Ахмата". Как сообщает "СЭ", Адиев должен сменить нынешнего главного тренера грозненцев Мирослава Ромащенко в ближайшее время.

Как сообщает источник, руководство "Ахмата" недовольно результатами команды под управлением Ромащенко в весенней части сезона. Напомним, в первых матчах после возобновления чемпионата России "Ахмат" одержал одну победу - против "Урала" (1:0) в 19-м туре. В двух последующих турах подопечные Мирослава Ромащенко потерпели два поражения - от "Динамо" (0:2) в 20-м туре и от "Рубина" (1:2) в 22-м туре.

За девять туров до финиша "Ахмат" с 20-ю очками занимает 12-е место в таблице, опережая "Урал" и "Оренбург" из зоны стыковых матчей по дополнительным показателям. Магомед Адиев является уроженцем Грозного. Специалист уже работал в клубе из столицы Чечни в качестве ассистента тренера, а также выступал за "Ахмат" (тогда - "Терек") в качестве игрока.

Магомед Адиев Ахмат Мирослав Ромащенко Сборная Казахстана Российские трансферы
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