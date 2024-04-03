Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Урал
16:00
ЛокомотивНе начат
Балтика
18:15
ЦСКАНе начат
Спартак
20:30
ЗенитНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брентфорд
21:30
БрайтонНе начат
Арсенал
21:30
Лутон ТаунНе начат
Манчестер Сити
22:15
Астон ВиллаНе начат

Кубок Италии

Новости
Фиорентина
22:00
АталантаНе начат

Кубок Германии

Новости
Байер
21:45
ФортунаНе начат

Кубок Франции

Новости
ПСЖ
22:10
РеннНе начат

Аршавин: Карпин — единственный, кто может возглавить “Спартак”

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин назвал единственного тренера, который мог бы возглавить “Спартак”.
Фото: РПЛ
– Он (Валерий Карпин) единственный, кто может возглавить “Спартак” сейчас. Вариант с Карпиным лежит на поверхности для красно-белых.

Сейчас главным тренером московского “Спартака” является Гильермо Абаскаль. Действующее трудовое соглашение испанского специалиста с красно-белыми истекает летом 2025 года.

Напомним, на текущий момент времени Валерия Карпин возглавляет “Ростов”. Также он является наставником сборной России по футболу. Примечательно, что ранее Валерий Георгиевич уже возглавлял московский “Спартак”.

Источник: “РБ Спорт”

Андрей Аршавин Валерий Карпин Спартак Ростов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится