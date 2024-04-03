– Он (Валерий Карпин) единственный, кто может возглавить “Спартак” сейчас. Вариант с Карпиным лежит на поверхности для красно-белых.
Сейчас главным тренером московского “Спартака” является Гильермо Абаскаль. Действующее трудовое соглашение испанского специалиста с красно-белыми истекает летом 2025 года.
Напомним, на текущий момент времени Валерия Карпин возглавляет “Ростов”. Также он является наставником сборной России по футболу. Примечательно, что ранее Валерий Георгиевич уже возглавлял московский “Спартак”.
Источник: “РБ Спорт”
Аршавин: Карпин — единственный, кто может возглавить “Спартак”
Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин назвал единственного тренера, который мог бы возглавить “Спартак”.
Фото: РПЛ