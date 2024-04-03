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Аршавин: почему Тюкавину уже поздно в “Зенит”? Его “Динамо” подписало на 100 лет

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Экс-игрок “Зенит” Андрей Аршавин высказался о возможном переходе нападающего московского “Динамо” Константина Тюкавина в стан бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"
– Тюкавину в “Зенит” уже поздно, но он бы усилил. Почему поздно? Его “Динамо” подписало на 100 лет.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что петербургский “Зенит” хотел бы подписать нападающего “Динамо” Константина Тюкавина. Андрей Аршавин при этом публично признавался, что хотел бы видеть форварда сборной России в стане сине-бело-голубых.

Напомним, Тюкавин имеет действующее трудовое соглашение с московским “Динамо” до лета 2028 года.

Источник: “РБ Спорт”

Константин Тюкавин Андрей Аршавин Динамо Зенит
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