– Тюкавину в “Зенит” уже поздно, но он бы усилил. Почему поздно? Его “Динамо” подписало на 100 лет.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что петербургский “Зенит” хотел бы подписать нападающего “Динамо” Константина Тюкавина. Андрей Аршавин при этом публично признавался, что хотел бы видеть форварда сборной России в стане сине-бело-голубых.
Напомним, Тюкавин имеет действующее трудовое соглашение с московским “Динамо” до лета 2028 года.
Источник: “РБ Спорт”
Аршавин: почему Тюкавину уже поздно в “Зенит”? Его “Динамо” подписало на 100 лет
Экс-игрок “Зенит” Андрей Аршавин высказался о возможном переходе нападающего московского “Динамо” Константина Тюкавина в стан бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"