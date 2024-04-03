"Понятно, что любому хочется играть и получать игровое время. Дима показал, что может играть. Да, в матче с ЦСКА была срезка в свои ворота. Но главное, чтобы команда выполняла задачу, он помогает ей. Дима сыграл очень качественно с ЦСКА за исключением этого момента со срезкой. Дальше пусть решает тренер. Изначально он точно вернется в "Зенит". А потом посмотрим", - заявил Талаев.
"Сочи" сыграл вничью с московским ЦСКА (2:2) в матче 22-го тура РПЛ, уступая по ходу матча в два мяча. Один из голов забил в свои ворота новичок "горожан" Дмитрий Чистяков. Центральный защитник перебрался в "Сочи" из "Зенита" в зимнее трансферное окно на правах "сухой аренды" без возможности выкупа.
В первых двух турах весенней части сезона Чистяков остался на скамейке запасных, а в матче с ЦСКА вышел на поле с первых минут и был заменен в перерыве. Кроме того, Чистяков провел на поле весь матч в 1/8 финала Плей-офф Кубка России, где "Сочи" в серии пенальти уступил клубу Первой лиги "СКА-Хабаровску" (1:1 и 2:4 по пенальти).
Источник: "РБ Спорт"
Агент Талаев: летом Чистяков точно вернется в "Зенит"
Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника "Сочи" Дмитрия Чистякова, высказался об игре своего клиента в новом клубе.
Фото: официальный сайт "Сочи"