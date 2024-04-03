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Семин: "Ростов" лучше всех подготовился ко второй части чемпионата

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Российский тренер Юрий Семин высказался об игре "Ростова" в весенней части РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"
"Мне больше всех нравится "Ростов". Они лучше всех подготовились ко второй части чемпионата и поэтому набрали больше всех очков. А это самое главное", - сказал Семин в интервью "СЭ".

"Ростов" под руководством главного тренера Валерия Карпина одержал три победы в первых трех матчах РПЛ в 2024-м году. "Южане" остаются единственной командой чемпионата, которая ни разу не потеряла очки в весенней части сезона. В матче 1/4 финала "Пути регионов" Кубка России "Ростов" также одержал победу. Матч с "Химками" завершился со счетом 7:6 в пользу "Ростова" в серии пенальти.

За девять туров до конца чемпионата России "Ростов" занимает 9-е место в турнирной таблице. В активе подопечных Валерия Карпина 30 очков в 21-м матче.

Ростов Юрий Семин
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