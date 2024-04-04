"Некорректно говорить - есть ли сейчас доверие к Абаскалю или нет. Сейчас он тренер нашего клуба. Но мы недовольны местом в таблице и игрой весной. Команда тоже недовольна. Игроки хотят исправить ситуацию. Гильермо готовит команду. На данный момент он наш тренер. Если Абаскаль исправит ситуацию, значит, он хорошо работает", - заявил Малышев.
"Спартак" под руководством Гильермо Абаскаля уступил в первом матче 1/2 финала "Пути РПЛ" в Кубке России санкт-петербургскому "Зениту" (1:2). Ответный матч пройдет 16-го апреля. В чемпионате России "красно-белые" до сих пор не одержали ни одной победы в календарном году и ни разу не забили.
Матч 19-го тура с тем же "Зенитом" в Санкт-Петербурге завершился ничейным результатом (0:0), В игре 20-го тура в "Лужниках" "красно-белые" уступили воронежскому "Факелу" (0:2). Матч с "Уралом" в рамках 22-го тура также завершился вничью (0:0). Соперниками "Спартака" в ближайших турах будут московское "Динамо" (7 апреля) и "Сочи" (13 апреля).
Источник: "Чемпионат"
Гендиректор "Спартака" Малышев: некорректно говорить - есть ли сейчас доверие к Абаскалю или нет
Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев высказался о работе главного тренера команды Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"