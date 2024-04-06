"Я прекрасно знаю, как будет играть "Динамо" - они будут стараться. Личка неплохо работает в клубе с хорошими игроками. Но "Спартак" для меня сейчас загадка. Вот вспомните последний матч "Спартака" с "Зенитом". Почему "красно-белые" показали абсолютно два разных тайма?", - цитирует Ловчева "Матч ТВ".
Матч 23-го тура РПЛ "Динамо" - "Спартак" состоится завтра, 6-го апреля в 19:30 по московскому времени на "ВТБ Арене". После 21-го сыгранного тура команда Марцела Лички занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 38 очков. "Красно-белые" располагаются на шестой строчке с 32-мя очками. После зимней паузы команда Гильермо Абаскаля не одержала ни одной победы в РПЛ и не забила ни одного мяча. "Красно-белые" уступили петербургскому "Зениту" в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:2.
Ловчев: знаю, как будет играть "Динамо" - они будут стараться, но "Спартак" для меня загадка
Фото: Global Look Press