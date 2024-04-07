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Семин – о “Краснодаре”: команда приблизилась к золотым медалям

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Известный российский футбольный тренер Юрий Семин отреагировал на победу “Краснодара” над “Пари НН” (4:3) в 23-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
Семин заявил о том, что ему понравилась игра. По словам специалиста, нижегородский клуб оказал достойное сопротивление “Краснодару”. Также Юрий Павлович высказался о перспективах южан в чемпионате.

– Что касается “Краснодара”, то команда приблизилась к золотым медалям и все в их руках. Однако, на мой взгляд, они не очень хороши в физическом плане. В какие-то периоды “быки” хорошо прессингуют, но им не всегда хватает сил.

Напомним, 6 апреля “Краснодар” на выезде сыграл против “Пари НН”. Южане одержали победу над нижегородской командой со счетом 4:3. Таким образом, они набрали 43 очка. Сейчас “быки” возглавляют турнирную таблицу чемпионата России.

Источник: “СЭ”

Юрий Семин Краснодар Нижний Новгород
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