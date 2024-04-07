Семин заявил о том, что ему понравилась игра. По словам специалиста, нижегородский клуб оказал достойное сопротивление “Краснодару”. Также Юрий Павлович высказался о перспективах южан в чемпионате.
– Что касается “Краснодара”, то команда приблизилась к золотым медалям и все в их руках. Однако, на мой взгляд, они не очень хороши в физическом плане. В какие-то периоды “быки” хорошо прессингуют, но им не всегда хватает сил.
Напомним, 6 апреля “Краснодар” на выезде сыграл против “Пари НН”. Южане одержали победу над нижегородской командой со счетом 4:3. Таким образом, они набрали 43 очка. Сейчас “быки” возглавляют турнирную таблицу чемпионата России.
Источник: “СЭ”
Семин – о “Краснодаре”: команда приблизилась к золотым медалям
Известный российский футбольный тренер Юрий Семин отреагировал на победу “Краснодара” над “Пари НН” (4:3) в 23-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"