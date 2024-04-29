"У нас много футболистов, которые могли бы выступать в Европе. Нгамале, Тюкавин, Бителло, Карраскаль, Чавес - игроки европейского уровня. Каждый, кого я назвал, смог бы сейчас играть в АПЛ, Ла Лиге и Серии А. У них есть все качества для этого", - заявил Личка.
Московское "Динамо" занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. В текущем сезоне в активе "бело-голубых" 47 очков в 26-ти матчах, что на 3 меньше, чем у лидирующих "Зенита" и "Краснодара". В 26-м туре РПЛ "Динамо" одолело санкт-петербургский "Зенит", а форвард Константин Тюкавин записал на свой счет единственный в матче забитый мяч.
Соперниками "Динамо" в оставшихся четырех матчах РПЛ станут "Сочи", "Балтика", "Крылья Советов" и "Краснодар". В Кубке России подопечные Марцела Лички сыграют со "Спартаком" во втором этапе 1/2 финала Пути регионов.
Источник: "РБ Спорт"
Тренер "Динамо" Личка: Нгамале, Тюкавин, Бителло, Карраскаль и Чавес могли бы играть в Англии, Италии и Испании
Наставник "Динамо" Марцел Личка назвал игроков, которые, по его мнению, могли бы выступать в Европе.
Фото: официальный сайт "Динамо"