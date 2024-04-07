– Однозначно эту игру можно занести в актив. Это игра, в которой наши парни проявили характер. Нам не стыдно из-за этого проигрыша.
Напомним, “Пари НН” и “Краснодар” сыграли вчера, 6 апреля 2024 года. Их встреча была проведена в Нижнем Новгороде. Она вошла в программу 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра получилась достаточно зрелищной и стала самой результативной в нынешнем сезоне. Победителем же оказался “Краснодар”, выигравший со счетом 4:3.
Источник: “СЭ”
Гендиректор “Пари НН” Мелик-Гусейнов — о поражении “Краснодару”: нам не стыдно
Генеральный директор “Пари НН” Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал поражение от “Краснодара” (3:4) в РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"