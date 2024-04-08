"Забил Акинфееву прямо накануне его дня рождения? С днем рождения его. Не думаю, что испортил ему праздник. Но хоть что-то у нас получилось сделать", - цитирует Черова "Чемпионат".
В воскресенье, 7 апреля, в матче 23-го тура чемпионата России воронежский "Факел" в Москве крупно уступил ЦСКА. Встреча прошла на домашнем стадионе столичных "армейцев" и завершилась со счетом 4:1. Единственный мяч гостей забил защитник Василий Черов, отличившись на 94-й минуте игры.
По итогам матча "Факел" занимает 11-е место в турнирной таблице с 26 набранными очками. В рамках 24-го тура РПЛ воронежцы примут на своем поле "Ростов".
Защитник "Факела" Черов: не думаю, что испортил Акинфееву день рождения своим забитым мячом
Защитник "Факела" Василий Черов поделился мыслями после разгромного поражения от столичного ЦСКА в 23-м туре РПЛ (4:1).
Фото: "Матч ТВ"