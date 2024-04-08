Красно-белые, уступая по ходу встречи, смогли забить два гола во втором тайме, дубль оформил Александр Соболев. Нападающий реализовал моменты не без ошибок вратаря динамовцев Игоря Лещука.
"Понятно, что Лещук привез два мяча, но ошибаются все. Если нападающий не забил супермомент, то такое забудут через минуту. А ошибки бедного Лещука еще всю неделю будут парафинить. Да, грубые две ошибки, но что поделать?" - высказался Дьяков.
Он считает, что команда и тренерский штаб должны поддержать морально Лещука, чтобы игрок не корил себя за ошибки.
"Спартак" сейчас занимает 6 место, набрав 35 очков, в то время как "Динамо" находится на третьей строчке с 38 очками.
Источник: "Чемпионат".
Экс-футболист Дьяков - об ошибках голкипера Лещука: его еще всю неделю будут парафинить
Бывший футболист "Динамо" Виталий Дьяков прокомментировал игру голкипера бело-голубых Игоря Лещука, ошибки которого стоили победы в дерби со "Спартаком" (1:2).
Фото: ФК "Динамо"