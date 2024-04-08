"Главное для тренера и для психологии футболистов, что они взяли три очка. Наверняка, в матче с "Зенитом" будет другой футбол. "Краснодар" и "Зенит" – открытые команды. Что касается перестроения, конечно, у Мусаева свой взгляд, но перестроить команду за две недели невозможно. После матча с "Зенитом" можно будет говорить, на что действительно готова команда и за что будет бороться", - сказал Деменко.
Под руководством нового главного тренера Мурада Мусаева "Краснодар" провел два матча. Игра с московским "Локомотивом" в 22-м туре завершилась вничью (1:0). Матч 23-го тура против "Пари НН" был выигран со счетом 4:3. В данный момент "быки" занимают 2-ю строчку в турнирной таблице чемпионата и отстают от "Зенита" на 1 очко.
"Краснодар" (43 очка) и "Зенит" (44 очка) встретятся в очном матче в рамках 24-го тура российской Премьер-лиги. Игра пройдет 13-го апреля на стадионе "Краснодара". В случае победы "горожане" обойдут "Зенит" в турнирной таблице на 2 очка за 7 туров до конца чемпионата. Любой другой исход позволит "сине-бело-голубым" сохранить за собой лидирующую строчку.
Источник: "Metaratings"
Деменко: после матча с "Зенитом" можно будет говорить, на что действительно готов "Краснодар"
Экс-футболист Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 24-го тура между "Краснодаром" и "Зенитом".
Фото: официальный сайт РПЛ