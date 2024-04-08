"Тимофей должен был выйти в стартовом составе, но утром на предыгровой тренировке сделал неловкое движение и порвал переднюю крестообразную связку. Операция запланирована в Москве, но её пришлось перенести, так как Мартынов заболел ангиной. Как только вылечится, он будет прооперирован. Тимофей находится под присмотром врачей", - заявил Андреев.
"Оренбург" на своем поле разгромил казанский "Рубин" (3:0) в заключительном матче 23-го тура чемпионата России. Победный гол на счету нападающего "Оренбурга" Дмитрия Воробьева. После 22-х проведенных матчей в активе "Оренбурга" 23 очка. Положительный результат в матче с "Рубином" позволил команде подняться на 12-ю строчку в турнирной таблице и покинуть зону стыковых матчей.
Казанский "Рубин" остался с 32-мя очками. Клуб из столицы Татарстана занимает 8-е место. 18-летний нападающий "Оренбурга" Тимофей Мартынов присоединился к команде в конце февраля 2024-го года. Мартынов перебрался в оренбургский клуб из белорусского "Минска" и до сих пор не дебютировал в составе своей новой комнады.
Источник: "Матч ТВ"
Форвард "Оренбурга" Тимофей Мартынов порвал крестообразную связку колена на тренировке перед матчем с "Рубином"
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев рассказал о тяжести травмы форварда команды Тимофея Мартынова перед матчем 23-го тура РПЛ с "Рубином".
Фото: официальный сайт ФК "Минск"