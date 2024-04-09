"Голевые свершения Педро в таком возрасте и в новом чемпионате удивляют всех. Качества у него есть. "Зенит" долго вёл Педро перед тем, как купить, они его давно забронировали и были уверены в его силе как футболиста. Он эти ожидания, авансы и вложения оправдывает. Главное то, как Педро будет играть на длинной дистанции", - цитирует Кержакова "Чемпионат".
Педро перешел в петербургский "Зенит" из бразильского "Коринтианса" в зимнее трансферное окно за девять миллионов евро. Нападающий провел за "сине-бело-голубых" шесть матчей, в которых забил три мяча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 18-летнего бразильца в семь миллионов евро. После 22-х сыгранных туров команда Сергея Семака занимает первое место в турнирной таблице российского чемпионата и опережает "Краснодар" на одно очко. "Зенит" одержал победу над московским "Спартаком" в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 2:1, Педро в той встрече отличился дублем.
Александр Кержаков: "Зенит" долго вёл Педро перед тем, как купить, они его давно забронировали и были уверены в нем
Российский тренер Александр Кержаков высказался о нападающем "Зените" Педро.
Фото: ФК "Зенит"