"Артем проводит среднего качества сезон. От игрока его уровня ждут в первую очередь забитых голов, а их явно не хватает. Но он все равно нужен нынешнему "Локомотиву". Когда Артем на поле, "железнодорожники" лучше смотрятся в нападении", - цитирует Игнатьева "РБ Спорт".
В текущем сезоне Артем Дзюба провел за московский "Локомотив" 23 матча, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 35-летнего игрока в 2,8 миллионов евро. После 22-х сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 36 очков. "Железнодорожники" вылетели из розыгрыша Кубка России, уступив в Пути регионов екатеринбургскому "Уралу".
Игнатьев: Дзюба проводит среднего качества сезон, но он нужен "Локомотиву"
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о форварде "Локомотива" Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Локомотив"