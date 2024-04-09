"Хочет ли мой клиент вернуться в "Карабах"? Мне нечего сказать по этому поводу. Кади всем доволен в "Краснодаре", - цитирует Алиска Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кади может перейти летом в азербайджанский "Крабах" и игрок уже уведомил об этом Мусаева. Кади перешел в "Краснодар" из "Карабаха" зимой 2023 года за два миллиона евро. В текущем сезоне полузащитник провел за российскую команду 26 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в 3,5 миллионов евро.
Агент Кади: хочет ли мой клиент вернуться в "Карабах"? Мне нечего сказать по этому поводу
Футбольный агент Хелсил Роберто Алиск, представляющий интересы полузащитника "Краснодара" Кади Боржеса, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Краснодар"